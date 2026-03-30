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segunda, 30 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

Bombeiros resgatam cachorra em estado crÃ­tico presa em cÃ³rrego no Jd. CentenÃ¡rio

30 Mar 2026 - 10h12Por Da redaÃ§Ã£o
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Bombeiros resgatam cachorra em estado crÃ­tico presa em cÃ³rrego no Jd. CentenÃ¡rio - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Na manhã desta segunda-feira (30), uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para resgatar uma cachorra que estava caída dentro de um córrego, na Rua Benedita Stall Sodré, no bairro Jardim Centenário.

Segundo informações, o animal já estava no local há alguns dias, sem conseguir sair. Populares que presenciaram a situação acionaram o resgate.

Ao chegar, a equipe constatou que a cachorra apresentava diversos ferimentos pelo corpo, além de estar bastante debilitada e com presença de bicheira.

Após o resgate, o próprio Corpo de Bombeiros realizou o encaminhamento do animal para os órgãos competentes. A cachorra foi levada para o canil municipal de São Carlos, onde permanece sob cuidados e deverá receber atendimento adequado.

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