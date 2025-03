Bombeiros encontram corpo de comerciante desaparecido no Rio Mogi GuaÃ§u

Após dias de buscas, o Corpo de Bombeiros de Araraquara localizou, na noite desta sexta-feira (7), o corpo do comerciante Renan Fiochi Lima, de 35 anos. Ele havia desaparecido na última terça-feira (4) enquanto pescava com um amigo no Rio Mogi Guaçu, na região de São Carlos.

Segundo relatos, por volta das 18h30 do dia do acidente, Renan caiu na água enquanto pescava um peixe. O companheiro de pesca conseguiu nadar até a margem e se salvar, mas Renan afundou e não foi mais visto.

As buscas começaram ainda na terça-feira e seguiram pelos dias seguintes. Na quinta-feira (6), os bombeiros localizaram a embarcação a cerca de dois quilômetros do ponto onde o barco virou, próximo à ponte do rio. Os trabalhos foram retomados na sexta-feira, quando, por volta das 22h, a equipe encontrou o corpo da vítima próximo da Fazenda do Ouro, em Guatapará.

Renan era comerciante, morava no bairro Jardim Beatriz, em São Carlos, era casado e pai de dois filhos, uma menina de 11 anos e um menino de 4. Familiares e amigos, que estavam mobilizados nas redes sociais pedindo apoio e orações, lamentam a perda.

A perícia foi acionada para os procedimentos necessários, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara. O ainda não há informações sobre o horário do velório e sepultamento.

