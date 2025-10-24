Bombeiros e SAMU salvam trabalhador que caiu em cisterna de quatro metros no Centro

Crédito: Lourival Izaque

Um grave acidente de trabalho mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU na manhã desta sexta-feira (24) na região central de São Carlos. Um ajudante de pedreiro de 50 anos caiu em uma cisterna de aproximadamente quatro metros de profundidade na rua 13 de Maio, em uma obra onde está sendo construído um barracão.

De acordo com informações apuradas, o trabalhador realizava a limpeza em frente à construção, preparando o terreno para o contrapiso e a colocação de bloquetes. No momento em que retirava as tábuas que cobriam a abertura da cisterna, ele perdeu o equilíbrio e caiu dentro do buraco.

Por conta da profundidade e da gravidade dos ferimentos, o Corpo de Bombeiros foi acionado e utilizou técnicas de rapel para acessar o local e realizar o resgate. O SAMU também foi mobilizado, com o apoio de uma Unidade de Suporte Avançado (USA), já que a vítima desmaiou várias vezes dentro da cisterna.

Após ser imobilizado ainda no interior do poço, o homem foi retirado em segurança pelos bombeiros, pranchado e com os membros estabilizados conforme o protocolo de atendimento. A equipe do SAMU realizou o socorro no local e encaminhou a vítima à Santa Casa de São Carlos.

