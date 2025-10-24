(16) 99963-6036
sexta, 24 de outubro de 2025
Segurança

Bombeiros e SAMU salvam trabalhador que caiu em cisterna de quatro metros no Centro

24 Out 2025 - 09h52Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Bombeiros e SAMU salvam trabalhador que caiu em cisterna de quatro metros no Centro - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

Um grave acidente de trabalho mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU na manhã desta sexta-feira (24) na região central de São Carlos. Um ajudante de pedreiro de 50 anos caiu em uma cisterna de aproximadamente quatro metros de profundidade na rua 13 de Maio, em uma obra onde está sendo construído um barracão.

De acordo com informações apuradas, o trabalhador realizava a limpeza em frente à construção, preparando o terreno para o contrapiso e a colocação de bloquetes. No momento em que retirava as tábuas que cobriam a abertura da cisterna, ele perdeu o equilíbrio e caiu dentro do buraco.

Por conta da profundidade e da gravidade dos ferimentos, o Corpo de Bombeiros foi acionado e utilizou técnicas de rapel para acessar o local e realizar o resgate. O SAMU também foi mobilizado, com o apoio de uma Unidade de Suporte Avançado (USA), já que a vítima desmaiou várias vezes dentro da cisterna.

Após ser imobilizado ainda no interior do poço, o homem foi retirado em segurança pelos bombeiros, pranchado e com os membros estabilizados conforme o protocolo de atendimento. A equipe do SAMU realizou o socorro no local e encaminhou a vítima à Santa Casa de São Carlos.

Leia Também

Motorista perde controle e colide contra portão de residência
Jardim Pacaembu11h09 - 24 Out 2025

Motorista perde controle e colide contra portão de residência

Homem é preso em flagrante após furtar objetos de lava rápido no Cidade Aracy
Segurança09h35 - 24 Out 2025

Homem é preso em flagrante após furtar objetos de lava rápido no Cidade Aracy

Vendedor é enganado com falso PIX e perde carro após transação em São Carlos
Prejuízo 09h30 - 24 Out 2025

Vendedor é enganado com falso PIX e perde carro após transação em São Carlos

Procurado pela Justiça é capturado pela ROCAM
Cidade Aracy 09h26 - 24 Out 2025

Procurado pela Justiça é capturado pela ROCAM

Incêndio destrói apartamento no Jardim Macarengo
Segurança09h14 - 24 Out 2025

Incêndio destrói apartamento no Jardim Macarengo

Últimas Notícias