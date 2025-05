Bombeiros controlam incêndio em mata na região da escola Educativa

Bombeiros combatem incêndio - Crédito: Lourival Izaque

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata próxima à Escola Educativa na tarde domingo (18). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h, quando as chamas começaram a se alastrar rapidamente devido aos fortes ventos.

O sargento Bertolin, responsável pela operação, relatou que a ocorrência chegou ao local e, de imediato, duas equipes de combate a incêndio foram mobilizadas.



Ao chegarem ao local, os bombeiros se depararam com a área tomada pelas chamas. "O vento aumentou fortemente no momento. Não ia ter como haver o combate direto para as chamas, era impossível para a gente. Então, nós fizemos uma vistoria na área e verificamos que tem uma escola lá embaixo", contou o sargento Bertolin.

Preocupados com a segurança dos moradores e da escola, os bombeiros montaram uma linha de mangueira com água pressurizada para proteger as construções. Além disso, utilizaram a técnica de fogo contra fogo, queimando a vegetação de forma controlada para reduzir o avanço das chamas. "Fizemos uma linha de mangueira para proteger, com a vinda do fogo. E também tivemos que colocar fogo de encontro, contra o vento, para diminuir as chamas quando elas chegassem. E foi o que aconteceu", completou Bertolin.

A operação contou ainda com a intervenção dentro da Escola Educativa. "O porteiro foi acionado da escola. Nós conseguimos descer com outro caminhão, adentramos a escola para protegê-la e foi feito combate lá também", relatou o sargento.

No momento, os bombeiros permanecem no local para monitorar focos de fumaça e evitar possíveis reignições. "A gente só vai sair daqui quando realmente estiver tudo controlado. A não ser que dê uma coisa mais grave", finalizou o sargento Bertolin.

As causas do incêndio ainda serão investigadas

Leia Também