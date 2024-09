SIGA O SCA NO

Crédito: Gabriel Henrique

Desde às 5h30 deste sábado o Corpo de Bombeiros trabalha para combater um incêndio em um prédio abandonado na avenida Comendador Alfredo Maffei, Jardim Gibertoni, em São Carlos.

Segundo os bombeiros, no local há muita madeira, o que dificulta o trabalho. As causas do incêndio são desconhecidas.

