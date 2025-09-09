(16) 99963-6036
terça, 09 de setembro de 2025
Segurança

Bombeiros combatem incêndio em mata próximo da Washington Luís

09 Set 2025 - 12h13Por Da redação
Bombeiros combatem incêndio em mata próximo da Washington Luís - Crédito: Maycon Maximino

 

Na manhã desta terça-feira (9), equipes do Corpo de Bombeiros de São Carlos foi acionadas para combater um incêndio de grandes proporções em um descampado localizado entre os bairros Jardim Hikare e Jardim Santa Felícia.

Segundo informações, o fogo teria sido provocado por ação humana. Devido ao mato seco e à falta de chuvas, as chamas se espalharam rapidamente, dificultando o trabalho das equipes. A presença de bambuzais no local também intensificou o incêndio.

A fumaça densa já atinge bairros próximos, deixando o céu encoberto e causando transtornos à população, principalmente para pessoas com problemas respiratórios.

O Corpo de Bombeiros reforça a orientação para que a população evite atear fogo em terrenos, especialmente neste período de clima seco, quando há maior risco de propagação.

