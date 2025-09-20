Blitz autua 13 motoristas por recusa ao bafômetro em São Carlos

Operação realizada na avenida São Carlos - Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta sexta-feira (19), a Operação Direção Segura Integrada (ODSI) foi realizada em São Carlos. A ação aconteceu na avenida São Carlos, em frente ao Cemitério Nossa Senhora do Carmo, reunindo equipes do Detran.SP, agentes de trânsito e a Polícia Militar, sob o comando do tenente Carvalho.

Durante a fiscalização, foram abordados diversos veículos e motocicletas, com condutores submetidos ao teste do etilômetro, popularmente conhecido como bafômetro. A operação tem como objetivo principal coibir a embriaguez ao volante, reduzir acidentes e conscientizar motoristas sobre os riscos da mistura de álcool e direção.

O tenente Carvalho destacou a importância da ação na cidade, ressaltando que a fiscalização também busca inibir motoristas sob efeito de drogas, além de reforçar o caráter educativo da operação, alertando os condutores que passaram pelo bloqueio.

A ODSI, que integra Detran.SP e forças de segurança, segue sendo uma das principais estratégias de combate à imprudência no trânsito, garantindo mais segurança para condutores e pedestres.

