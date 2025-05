Bitrem carregado com 48 toneladas de açúcar tomba na Washington Luís

Uma carreta bitrem carregada com 48 toneladas de açúcar tombou na madrugada desta quinta-feira (15), na rodovia Washington Luís (SP-310), em Corumbataí, derramando parte da carga no canteiro lateral.

Segundo informações do condutor, que trafegava no sentido interior/capital, quando um caminhão não identificado teria entrado repentinamente à frente do bitrem, impossibilitando a frenagem ou a mudança de faixa para evitar a colisão. O motorista perdeu o controle do veículo, que acabou colidindo contra a defensa metálica, tombando em seguida. O condutor não se feriu.

Leia Também