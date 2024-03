Beneficiado por "saidinha temporária" pede para voltar à cadeia

SIGA O SCA NO

De maneira espontânea, D.W.R.S., 30 anos, se apresentou por volta das 10h desta quinta-feira, 21, na CPJ. Às autoridades policiais, salientou que estaria em liberdade, pelo fato de ter sido beneficiado por uma “saidinha temporária” no dia 12 de março e deveria retornar no local onde cumpre pena, no dia 18. Porém não obedeceu a determinação da Justiça.

Consta que o acusado cumpre pena na penitenciária de Araraquara por tráfico de drogas. Desta forma, após os procedimentos legais, ele retornou ao presídio onde irá concluir o período de sua prisão.

