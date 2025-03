Compartilhar no facebook

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência doméstica foi registrado por volta das 22h50 deste domingo e que terminou com uma mulher encaminhada à UPA Aracy e o agressor, beneficiado por uma saidinha temporária, apanhou de populares antes de ser detido pela PM.

A Polícia Militar foi acionada via Copom e em uma casa no Cidade Aracy, apurou junto a irmã da vítima, que tudo começou quando o casal estaria em uma área de lazer e consumiram bebida alcoólica e quando chegaram em casa passaram a discutir por motivos ignorados. Em dado momento o homem deu um tapa no rosto da mulher, que revidou. Em seguida, ele teria arremessado um celular contra o rosto da vítima, acertando e lesionando o olho.

A mãe da vítima viu saiu com a filha para fora da casa. O agressor foi seguido e contido por populares que passaram a agredi-lo até a chegada da PM. Já a vítima foi socorrida à UPA Aracy para atendimento médico.

A PM abordou o agressor e em pesquisa, constou que era beneficiado por saída temporária. Diante dos fatos, foi detido e encaminhado à CPJ, sendo recolhido ao centro de triagem.

