segunda, 18 de agosto de 2025
Segurança

Beneficiado pela "saidinha", detento é preso na Santa Casa

18 Ago 2025 - 09h59Por Da redação
Na tarde da última sexta-feira (15), um homem de 38 anos com um mandado de prisão em aberto foi capturado em São Carlos. A ação ocorreu após a Polícia Militar receber uma denúncia anônima sobre a presença do foragido em uma casa na Santa Casa.

De acordo com o boletim de ocorrência, o indivíduo estava sendo procurado pela Justiça desde junho deste ano, por um crime de roubo. O homem era considerado foragido desde que não havia retornado ao sistema prisional após o benefício de saída temporária.

No momento da abordagem, os policiais confirmaram a identidade do suspeito e a existência do mandado de prisão. Ele foi detido e levado para a Central de Triagem de São Carlos, onde ficou à disposição da Justiça.

