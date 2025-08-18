Beneficiado pela "saidinha", detento é preso na Santa Casa

Caso foi registrado no plantão policial -

Na tarde da última sexta-feira (15), um homem de 38 anos com um mandado de prisão em aberto foi capturado em São Carlos. A ação ocorreu após a Polícia Militar receber uma denúncia anônima sobre a presença do foragido em uma casa na Santa Casa.

De acordo com o boletim de ocorrência, o indivíduo estava sendo procurado pela Justiça desde junho deste ano, por um crime de roubo. O homem era considerado foragido desde que não havia retornado ao sistema prisional após o benefício de saída temporária.

No momento da abordagem, os policiais confirmaram a identidade do suspeito e a existência do mandado de prisão. Ele foi detido e levado para a Central de Triagem de São Carlos, onde ficou à disposição da Justiça.

Leia Também