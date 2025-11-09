(16) 99963-6036
domingo, 09 de novembro de 2025
Segurança

Bebedeira termina com mulher agredida e móveis quebrados no Jockey Clube

09 Nov 2025 - 09h29Por Da redação
Guarda Municipal - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraGuarda Municipal - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Guarda Municipal de São Carlos atendeu, na noite de sábado (8), uma ocorrência de violência doméstica em uma residência localizada na Rua Rio Amazonas, no bairro Jockey Club. O caso envolveu um casal, ambos de 34 anos, que relataram versões divergentes sobre o episódio.

Segundo o boletim de ocorrência, os guardas foram acionados via CCO e, ao chegarem ao local, encontraram o casal dentro da casa. A mulher afirmou que, após ambos consumirem bebida alcoólica, o companheiro teria iniciado uma discussão, quebrado objetos e a agredido fisicamente. Já o homem alegou que a companheira teria se exaltado e começado a danificar utensílios domésticos, e que apenas tentou impedir que ela quebrasse a televisão.

Diante das circunstâncias, as partes foram conduzidas à Central de Polícia Judiciária (CPJ). A mulher manifestou interesse em solicitar medidas protetivas de urgência e foi orientada a realizar exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil registrou a ocorrência como lesão corporal e dano, ambos no contexto da Lei Maria da Penha, e encaminhou o caso à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) para prosseguimento das investigações.

