Bebê de 4 meses morre após ser amamentado em São Carlos

Uma bebê de 4 meses morreu na tarde de terça-feira (7) em uma residência no bairro Vila Boa Vista II, em São Carlos. O caso foi registrado pela Polícia Civil como “morte súbita, sem causa determinante aparente”.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 15h, a mãe alimentou a criança com mamadeira e a colocou para dormir no berço, de barriga para cima. Algum tempo depois, ao ir verificar o bebê, encontrou-o de bruços e percebeu que não apresentava sinais vitais. A mãe notou que a boca da criança estava esbranquiçada e os olhos arroxeados.

Desesperada, ela pediu ajuda a uma vizinha e levou a bebê até a UPA da Vila Prado, onde uma médica realizou manobras de reanimação cardiorrespiratória por cerca de 20 minutos, mas sem sucesso. O óbito foi constatado em seguida.

O corpo foi removido pela funerária e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos para exames necroscópicos, que devem apontar a causa da morte.

Policiais militares atenderam à ocorrência e registraram o boletim de morte suspeita no Plantão Policial da cidade.

