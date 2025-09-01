(16) 99963-6036
segunda, 01 de setembro de 2025
Deu BO

Barulho em república vira caso de Polícia em São Carlos

01 Set 2025 - 09h25Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Plantão Policial - Plantão Policial -

Na noite de sexta-feira (29), moradores da Vila Elizabeth procuraram a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência por perturbação do sossego. O caso aconteceu em uma residência localizada na Rua Tiradentes, identificada como república estudantil.

Segundo o relato, no endereço acontecem festas com frequência, que se estendem até altas horas da madrugada. Na data em questão, os vizinhos acionaram a Polícia Militar por volta das 19h10, devido ao som alto, gritaria e algazarra. Quando os policiais chegaram, os frequentadores reduziram o volume, mas continuaram cantando e rindo em voz alta. A festa teria se prolongado até as 3h da manhã deste sábado (30).

As vítimas, uma mulher de 65 anos e um homem de 41 anos, informaram que esta não foi a primeira vez que denunciaram o problema. Em fevereiro deste ano, já haviam formalizado reclamação na Ouvidoria da Prefeitura, apontando o mesmo tipo de ocorrência.

Leia Também

Estatísticas de julho apontam queda em homicídios e aumento em roubos de veículos em São Carlos
Dados da SSP10h37 - 01 Set 2025

Estatísticas de julho apontam queda em homicídios e aumento em roubos de veículos em São Carlos

Furto em ônibus deixa jovem de 26 anos no prejuízo em São Carlos
Segurança09h19 - 01 Set 2025

Furto em ônibus deixa jovem de 26 anos no prejuízo em São Carlos

Homem é agredido e tem o celular roubado na região da rodoviária
Segurança09h13 - 01 Set 2025

Homem é agredido e tem o celular roubado na região da rodoviária

Homem de 47 anos é encontrado morto dentro de residência em São Carlos
Segurança09h03 - 01 Set 2025

Homem de 47 anos é encontrado morto dentro de residência em São Carlos

Briga de casal termina com homem preso no Presidente Collor
Segurança08h52 - 01 Set 2025

Briga de casal termina com homem preso no Presidente Collor

Últimas Notícias