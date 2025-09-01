Barulho em república vira caso de Polícia em São Carlos

Plantão Policial -

Na noite de sexta-feira (29), moradores da Vila Elizabeth procuraram a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência por perturbação do sossego. O caso aconteceu em uma residência localizada na Rua Tiradentes, identificada como república estudantil.

Segundo o relato, no endereço acontecem festas com frequência, que se estendem até altas horas da madrugada. Na data em questão, os vizinhos acionaram a Polícia Militar por volta das 19h10, devido ao som alto, gritaria e algazarra. Quando os policiais chegaram, os frequentadores reduziram o volume, mas continuaram cantando e rindo em voz alta. A festa teria se prolongado até as 3h da manhã deste sábado (30).

As vítimas, uma mulher de 65 anos e um homem de 41 anos, informaram que esta não foi a primeira vez que denunciaram o problema. Em fevereiro deste ano, já haviam formalizado reclamação na Ouvidoria da Prefeitura, apontando o mesmo tipo de ocorrência.

