Barulho em república tira o sono de moradores no Jardim Lutfalla

Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Um caso de perturbação de sossego foi registrado na madrugada desta sexta-feira (28), por volta de 0h40, na região do Jardim Lutfalla, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, moradores de uma residência vizinha acionaram a Polícia Militar após serem despertados pelo som alto e gritos vindos de uma república estudantil localizada na Rua Alvarenga Peixoto. O barulho, segundo a vítima — um homem de 38 anos — teria sido tão intenso que era possível ouvir claramente as músicas e conversas vindas do imóvel.

A mãe do denunciante, uma mulher de 65 anos, também foi acordada pelo barulho. Ela relatou que ambos precisaram utilizar plugues auriculares para tentar voltar a dormir.

A PM foi acionada pelo 190 no mesmo horário. Ainda segundo o registro policial, a residência em questão já havia sido denunciada ao Ministério Público e é alvo de um inquérito civil que apura perturbações anteriores.

