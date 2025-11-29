(16) 99963-6036
sábado, 29 de novembro de 2025
Problema recorrente

Barulho em república tira o sono de moradores no Jardim Lutfalla

29 Nov 2025 - 09h22Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Um caso de perturbação de sossego foi registrado na madrugada desta sexta-feira (28), por volta de 0h40, na região do Jardim Lutfalla, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, moradores de uma residência vizinha acionaram a Polícia Militar após serem despertados pelo som alto e gritos vindos de uma república estudantil localizada na Rua Alvarenga Peixoto. O barulho, segundo a vítima — um homem de 38 anos — teria sido tão intenso que era possível ouvir claramente as músicas e conversas vindas do imóvel.

A mãe do denunciante, uma mulher de 65 anos, também foi acordada pelo barulho. Ela relatou que ambos precisaram utilizar plugues auriculares para tentar voltar a dormir.

A PM foi acionada pelo 190 no mesmo horário. Ainda segundo o registro policial, a residência em questão já havia sido denunciada ao Ministério Público e é alvo de um inquérito civil que apura perturbações anteriores.

Leia Também

Passageira de moto por app fica ferida após motociclista avançar pare
Segurança09h51 - 29 Nov 2025

Passageira de moto por app fica ferida após motociclista avançar pare

Homem cai em golpe do "falso advogado" e perde quase R$ 12 mil em São Carlos
Segurança09h32 - 29 Nov 2025

Homem cai em golpe do "falso advogado" e perde quase R$ 12 mil em São Carlos

Deficiente visual é agredido e assaltado em ponto de ônibus na zona leste de São Carlos
Segurança09h18 - 29 Nov 2025

Deficiente visual é agredido e assaltado em ponto de ônibus na zona leste de São Carlos

Homem é detido pela Guarda Municipal após ameaçar ex-esposa no Jockey Club
Descumpriu medida protetiva 07h13 - 29 Nov 2025

Homem é detido pela Guarda Municipal após ameaçar ex-esposa no Jockey Club

Homicídio tem redução de 78,4% em São Carlos
Criminalidade 06h44 - 29 Nov 2025

Homicídio tem redução de 78,4% em São Carlos

Últimas Notícias