Barulho em condomínio termina em boletim de ocorrência em São Carlos

Moradores de um condomínio de prédio no Jardim Bicão, em São Carlos, registraram uma ocorrência por perturbação do sossego após uma noite marcada por muito barulho. O episódio aconteceu por volta da 1h50 da última sexta-feira (20), quando o alarmante ruído vindo do estacionamento prejudicou o descanso dos moradores, inclusive de famílias com crianças.

A polícia foi acionada por três vezes para verificar a situação, mas não encontrou nenhum responsável para atendimento no local. Durante a ocorrência, uma moradora relatou que encontrou um copo de bebida no estacionamento, o que poderia indicar que as pessoas envolvidas não estariam em condições de dirigir.

