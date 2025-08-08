(16) 99963-6036
sexta, 08 de agosto de 2025
Deu BO

Barrado por porta giratória, cliente diz ter sido obrigado a entrar de meias em banco de São Carlos

08 Ago 2025 - 10h06Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Porta giratória - Crédito: reproduçãoPorta giratória - Crédito: reprodução

Um homem de 46 anos registrou boletim de ocorrência após afirmar ter passado por situação constrangedora ao tentar acessar uma agência da Caixa Econômica Federal, na manhã de quinta-feira (7), na Vila Bela Vista, em São Carlos.

Segundo o relato, ao passar pela porta giratória, o equipamento disparou o alarme. O segurança teria afirmado que o motivo seria o calçado do homem, suspeitando de bico de ferro. A esposa lembrou que ele carregava um canivete e pediu para que retirasse o objeto.

Após a retirada, o segurança teria impedido a entrada, alegando que o calçado continuava sendo o problema e sugerindo que o cliente entrasse descalço. O homem retirou os sapatos e entrou apenas de meias, diante de outras pessoas que, segundo ele, comentaram e riram da situação.

Ainda conforme o boletim, outro segurança teria feito piada e o supervisor da equipe, procurado por telefone, não teria retornado o contato. O caso foi encaminhado para a delegacia da área para providências.

Leia Também

Colisão frontal deixa duas pessoas feridas na SP-304
Região 10h38 - 08 Ago 2025

Colisão frontal deixa duas pessoas feridas na SP-304

Pedreiro sofre queda de 7 metros de andaime no Jardim São Paulo
Segurança10h22 - 08 Ago 2025

Pedreiro sofre queda de 7 metros de andaime no Jardim São Paulo

Motociclista fica ferido em colisão na Avenida República do Líbano
Segurança10h15 - 08 Ago 2025

Motociclista fica ferido em colisão na Avenida República do Líbano

Gestante denuncia agressão e injúrias cometidas pelo companheiro em São Carlos
Segurança09h10 - 08 Ago 2025

Gestante denuncia agressão e injúrias cometidas pelo companheiro em São Carlos

Motociclista fica ferido após colisão traseira contra ônibus escolar na avenida Tancredo Neves
Segurança08h47 - 08 Ago 2025

Motociclista fica ferido após colisão traseira contra ônibus escolar na avenida Tancredo Neves

Últimas Notícias