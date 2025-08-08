Barrado por porta giratória, cliente diz ter sido obrigado a entrar de meias em banco de São Carlos

Porta giratória - Crédito: reprodução

Um homem de 46 anos registrou boletim de ocorrência após afirmar ter passado por situação constrangedora ao tentar acessar uma agência da Caixa Econômica Federal, na manhã de quinta-feira (7), na Vila Bela Vista, em São Carlos.

Segundo o relato, ao passar pela porta giratória, o equipamento disparou o alarme. O segurança teria afirmado que o motivo seria o calçado do homem, suspeitando de bico de ferro. A esposa lembrou que ele carregava um canivete e pediu para que retirasse o objeto.

Após a retirada, o segurança teria impedido a entrada, alegando que o calçado continuava sendo o problema e sugerindo que o cliente entrasse descalço. O homem retirou os sapatos e entrou apenas de meias, diante de outras pessoas que, segundo ele, comentaram e riram da situação.

Ainda conforme o boletim, outro segurança teria feito piada e o supervisor da equipe, procurado por telefone, não teria retornado o contato. O caso foi encaminhado para a delegacia da área para providências.

