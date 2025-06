Banheiro químico é furtado de obra em rodovia de São Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Banheiro químico - Crédito: Pixabay

Um banheiro químico foi furtado de uma obra localizada na Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), na altura do km 279, em São Carlos.

Segundo o boletim de ocorrência, o equipamento é um toalete portátil padrão, locado de uma empresa especializada em locação. O desaparecimento foi constatado por funcionários da obra no início das atividades do dia 12 de junho, mas o registro da ocorrência foi formalizado apenas no dia 26.

Ainda não se sabe como o banheiro químico foi retirado do local, nem quem teria cometido o crime. A Polícia Civil investiga o caso.

Leia Também