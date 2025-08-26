Bandidos furtam cofre com quase R$ 35 mil e consomem bebidas em residência

Caso foi registrado no plantão policial -

Um idoso teve a casa invadida e furtada no Jardim Betânia, em São Carlos, no último fim de semana. Segundo registro da Polícia Civil, os criminosos levaram um cofre que guardava cerca de R$ 35 mil, quase R$ 50 mil em cédulas de dólares e euro, além de joias, documentos pessoais, passaportes, títulos de eleitor e chaves.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima saiu de casa no sábado (23) à tarde e, ao retornar no domingo (24), encontrou o portão entreaberto e sinais de arrombamento. Ao menos três pessoas, que teriam utilizado um Nissan Sentra para transportar o cofre. Um segundo veículo, possivelmente um Peugeot prata, também pode ter participado.

A polícia informou que os invasores consumiram bebidas alcoólicas dentro da casa e usaram óleo no chão para arrastar o cofre até o carro. O acesso ao imóvel ocorreu por meio da escalada do muro e quebra do vidro da cozinha.

O caso foi encaminhado para investigação e até a noite deste domingo não havia suspeitos identificados.

