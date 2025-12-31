Bandidos invadem casa e disparam arma durante assalto no centro de São Carlos

Viatura Plantão Policial - Crédito: Maycon Maximino

Um roubo a residência foi registrado na noite de terça-feira (30), em um imóvel localizado na região central de São Carlos.

De acordo com informações apuradas pelo SCA, dois indivíduos armados com revólver invadiram a residência após pularem o muro e quebrarem uma porta de vidro. Durante a ação criminosa, um dos suspeitos acabou se ferindo, deixando vestígios de sangue espalhados pelo interior do imóvel.

Ainda segundo o registro policial, um dos assaltantes chegou a efetuar um disparo de arma de fogo dentro da residência. O projétil não atingiu ninguém e ficou alojado no chão. Após o crime, os autores fugiram em um veículo ainda não identificado.

Foram levados da residência bijuterias, alguns perfumes e uma bolsa feminina. A Polícia Militar realizou patrulhamento pela região, porém os suspeitos não foram localizados até o momento.

O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades competentes.

