Bandido usando máscara do Jason do filme Sexta-Feira 13 assalta posto de combustíveis no Paulistano

Jason, Sexta-Feira 13 - Crédito: reprodução redes sociais

Um posto de combustíveis foi assaltado por volta das 20h30 desta sexta-feira Santa, na rua Iwagiro Toyama, bairro Jardim Paulistano, São Carlos. O criminoso estava usando um máscara igual ao personagem Jason Voorhees, do filme Sexta-Feira (13).

Segundo informações, os funcionários estavam no pátio do estabelecimento, quando o assaltante sacou um revólver e anunciou o assalto. Em seguida roubou R$ 360,00 e fugiu pelas ruas do bairro.

A Polícia Militar foi acionada, realizou patrulhamento na região, mas o individuo conseguiu se evadir. O caso será investigado pela Polícia Civil.



