Bandido encapuzado assalta farmácia no Centro de Ibaté

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Delegacia de Ibaté -

Uma farmácia localizada na Avenida São João, na região central de Ibaté, foi alvo de um assalto na noite de sábado (28). Segundo o boletim de ocorrência, um homem encapuzado entrou no estabelecimento por volta das 20h20, armado com uma faca, e ameaçou as funcionárias.

De forma agressiva, ele exigiu todo o dinheiro do caixa, fazendo ameaças caso o valor não fosse entregue rapidamente. Após subtrair o montante de R$ 400, o assaltante fugiu do local a pé.

Ninguém ficou ferido na ação.

Leia Também