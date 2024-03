Bandido é baleado pela PM após sequestro relâmpago e fuga em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Um criminoso foi baleado pela Polícia Militar após perseguição policial na madrugada deste sábado (9), em São Carlos.

Segundo informações, dois bandidos, sendo um deles armado, renderam um homem de 50 anos na saída de um bar na avenida Dr. Teixeira de Barros (rua Larga) e o fizeram refém.

Em seguida seguiram com a vítima até a rua Cesare Brigante, Jardim Monte Carlo, onde foi libertada.

Após, a dupla passou a circular com o carro roubado. A equipe do Comando Força Patrulha (CFP) cruzou com o Honda/Hrv na avenida Francisco Pereira Lopes, região do shopping Iguatemi, dando inicio a uma perseguição que se estendeu até a avenida Grécia, onde o condutor do carro roubado perdeu o controle e colidiu contra um poste.

Depois da batida, os bandidos fugiram a pé. No trajeto, um deles sacou a arma apontou para os PMs, momento em que acabou alvejado. O suspeito foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e está internado em estado grave na Santa Casa. Já o comparsa conseguiu se evadir. Um revólver calibre 38 usado pelo criminoso baleado foi apreendido.

A ocorrência foi apresentada no plantão policial. Funcionários da CPFL foram acionados para fazer a substituição do poste.

