Banda acusa bar de dar calote em São Carlos

Uma banda musical registrou um boletim de ocorrência contra um bar localizado na região central de São Carlos, após alegar descumprimento de contrato por parte do estabelecimento durante uma apresentação realizada no último dia 6 de junho.

De acordo com o relato feito à Polícia Civil, havia um acordo verbal e escrito entre a banda e a responsável pelo bar, que previa o pagamento integral do cachê, além da oferta de refeição, água e refrigerantes aos músicos. No entanto, segundo os integrantes, nada disso foi cumprido no dia do evento.

Além disso, a banda afirma que, três dias após o show, a contratante se recusou a efetuar o pagamento sob a alegação de que os músicos teriam danificado equipamentos de som do local, o que eles negam. Os integrantes sustentam que toda a estrutura foi usada de forma profissional, conforme orientações da própria equipe técnica do bar.

Outro ponto destacado na queixa é o uso indevido da imagem da banda em redes sociais para promover o evento, sem autorização. O caso será investigado.

