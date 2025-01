Balconista é vítima de assalto ao estacionar carro em garagem com filhos pequenos

Veículo roubado - Crédito: arquivo pessoal

Neste domingo (19), por volta das 16h, uma balconista de 31 anos foi vítima de um assalto enquanto estacionava seu veículo, um Nissan March 10S Flex, Placa EWQ8926, na garagem de sua residência, localizada na Rua Albertina Rodrigues dos Santos, no Conjunto Habitacional Jardim Bicão.

De acordo com o relato da vítima, um homem a abordou de maneira inicialmente cordial, desejando-lhe bom dia e pedindo para apertar sua mão. Em seguida, ele simulou estar armado, mantendo uma das mãos dentro de uma mochila, e afirmou que estava sendo perseguido. O suspeito exigiu as chaves do veículo, alegando que não queria machucá-la.

No momento da abordagem, os dois filhos da mulher, de 1 ano e 7 meses e 4 anos, estavam dentro do carro. Sob ameaça, a balconista foi obrigada a retirar as crianças do veículo. O homem não permitiu que ela pegasse o celular e, ao enfrentar dificuldades com o carro que morreu durante a fuga, ameaçou machucá-la caso o veículo não funcionasse.

A vítima subiu correndo as escadas com os filhos enquanto o criminoso fugia levando o carro e todos os pertences que estavam dentro dele.

O caso foi registrado pela Polícia Civil. Qualquer informação sobre o paradeiro do veículo, ligue 190.

