segunda, 08 de setembro de 2025
Segurança

Balconista é agredida por cliente em bar de São Carlos

08 Set 2025 - 08h59Por Da redação
Copo com cerveja - Crédito: Arquivo/Marcelo Camargo/Agência BrasilCopo com cerveja - Crédito: Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma mulher de 62 anos foi vítima de agressão na noite deste domingo (7), em um bar localizado no bairro São Carlos 5.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, que trabalha como balconista no estabelecimento, relatou que um cliente, após consumir bebidas alcoólicas, se dirigiu ao caixa para pagar a conta de R$ 9, mas entregou apenas R$ 5. Ao ser questionado, o homem se alterou e a agrediu, segurando-a pelo pescoço e causando ferimentos também em seu braço. Ela ainda relatou dores na cabeça após o ocorrido.

Segundo a vítima, o agressor deixou o local em uma caminhonete vermelha,. O caso foi registrado no Plantão Policial e a vítima foi orientada quanto ao prazo legal para representação criminal.

