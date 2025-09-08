Balconista é agredida por cliente em bar de São Carlos

Copo com cerveja - Crédito: Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil
Uma mulher de 62 anos foi vítima de agressão na noite deste domingo (7), em um bar localizado no bairro São Carlos 5.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, que trabalha como balconista no estabelecimento, relatou que um cliente, após consumir bebidas alcoólicas, se dirigiu ao caixa para pagar a conta de R$ 9, mas entregou apenas R$ 5. Ao ser questionado, o homem se alterou e a agrediu, segurando-a pelo pescoço e causando ferimentos também em seu braço. Ela ainda relatou dores na cabeça após o ocorrido.
Segundo a vítima, o agressor deixou o local em uma caminhonete vermelha,. O caso foi registrado no Plantão Policial e a vítima foi orientada quanto ao prazo legal para representação criminal.