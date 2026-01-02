Balanço de 2025: Força Tática realiza 138 prisões e captura 122 foragidos da Justiça

Força Tática CIA -

A Força Tática do 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), de São Carlos, divulgou o balanço das atividades operacionais realizadas ao longo de 2025. Os números apontam uma atuação intensa no combate à criminalidade e na preservação da ordem pública no município e região.

De acordo com os dados, 8.666 pessoas foram abordadas durante ações de policiamento ostensivo e operações especializadas. No mesmo período, 1.229 veículos, entre carros e motocicletas, passaram por vistoria.

O trabalho resultou em 121 flagrantes, com 138 pessoas presas, além da captura de 122 condenados que estavam foragidos da Justiça. As equipes também apreenderam 41 armas de fogo e retiraram de circulação 123 quilos de drogas.

No enfrentamento aos crimes patrimoniais, a Força Tática recuperou 43 veículos e registrou 22 ocorrências de receptação de veículos. O balanço inclui ainda 29 atos infracionais e a apreensão de 40 adolescentes envolvidos em práticas ilícitas.

Segundo a Polícia Militar, os resultados refletem o empenho das equipes da Força Tática do 38º BPM/I, que atuam de forma estratégica em apoio ao policiamento territorial, reforçando a segurança da população de São Carlos ao longo de

