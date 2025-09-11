(16) 99963-6036
quinta, 11 de setembro de 2025
Segurança

BAEP prende três por tráfico de drogas em São Carlos

11 Set 2025 - 17h38Por Da redação
BAEP prende três por tráfico de drogas em São Carlos - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Uma operação do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), em conjunto com a Polícia Militar de São Carlos, resultou na prisão de três homens por tráfico de drogas na Rua Juliano Parolo, no Jardim Hikare, na tarde desta quinta-feira (11).

O local já era conhecido pelos policiais como ponto de intensa movimentação do tráfico. Durante a ação, foram abordados quatro indivíduos em atitudes suspeitas. Segundo a ocorrência, um deles seria comprador de drogas, outro vendedor, enquanto os demais eram responsáveis por armazenar entorpecentes e guardar o dinheiro do tráfico em residências distintas.

Nas buscas, realizadas com apoio da Equipe Canil do BAEP das cidades de Barretos, Sertãozinho, Ribeirão Preto e Franca, além de uma Equipe de Ações Especiais, os policiais localizaram grande quantidade de drogas em uma casa e, em outra, dinheiro e anotações da contabilidade do tráfico.

Os três suspeitos maiores de idade foram presos em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos. O comprador flagrado no local foi ouvido e liberado.

