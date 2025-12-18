Avanço de sinalização causa acidente na Vila Marcelino

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada na tarde desta quinta-feira (18), no bairro Vila Marcelino.

De acordo com as informações apuradas, o motociclista seguia pela Rua Raimundo Corrêa, que é via preferencial, quando o condutor de um automóvel, que trafegava pela Rua Rocha Pombo e iria acessar a Rua São Joaquim, acabou avançando o sinal de “pare”, provocando a batida.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo, sofrendo trauma no ombro e diversas escoriações pelo corpo. A vítima, um jovem de 19 anos, recebeu os primeiros atendimentos no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e, em seguida, foi encaminhada à Santa Casa de São Carlos para avaliação e cuidados médicos.

