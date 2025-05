Autor de facada que matou pintor no Santa Maria está internado em estado grave

Local onde ocorreu o crime e Lucas no detalhe - Crédito: Maycon Maximino

Um desentendimento entre dois homens terminou de forma trágica na tarde desta quinta-feira (1º), no bairro Santa Maria, em São Carlos. O pintor Lucas José Machado, de 32 anos, morreu após ser esfaqueado. O acusado do crime, o pedreiro Cícero Xavier de Souza, de 64 anos, também ficou gravemente ferido durante a briga e segue hospitalizado, sob escolta policial.

O crime aconteceu por volta das 16h50, na Rua Irmão Pedro G. Escobar, em frente à residência de Cícero. De acordo com o boletim de ocorrência, os dois homens estavam sentados conversando na frente da casa quando, após uma discussão, entraram na residência, onde a briga teria escalado.

Testemunhas relataram que Lucas teria golpeado Cícero com um capacete, enquanto Cícero o atingiu com uma faca. Lucas conseguiu sair da casa ferido, caminhou até a via pública e caiu no chão, onde foi encontrado pela equipe do SAMU. Cícero, por sua vez, foi localizado inconsciente no interior da casa, com diversos ferimentos e hematomas na cabeça e no rosto.

Ambos foram socorridos à Santa Casa de São Carlos. Lucas, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento médico. Já Cícero permanece internado em estado grave e inconsciente, impossibilitado de prestar depoimento até o momento.

Imagens captadas por uma câmera de segurança instalada na frente da casa de Cícero foram entregues à polícia e serão analisadas. O vídeo mostra o momento em que Lucas e Cícero chegam e permanecem conversando na frente do imóvel. Depois, os dois entram na casa em momentos diferentes. Em seguida, Lucas sai, caminha até a esquina com o capacete nas mãos e desaparece do campo de visão da câmera. Uma mulher não identificada também é vista saindo da casa correndo logo após o ocorrido.

A irmã de Lucas e namorada de Cícero, relatou em depoimento que estava na casa no momento do crime, mas não ouviu a briga devido ao som alto do aparelho de som. Ela afirmou que entrou com uma mulher que pediu para usar o banheiro, e quando saíram, encontrou Cícero caído na sala, ensanguentado. Segundo ela, só depois soube que Lucas era a outra vítima.

A perícia técnica esteve no local e recolheu uma faca e um capacete com manchas de sangue que estavam abandonados na via pública, próximo ao local onde Lucas foi encontrado. A Polícia Civil requisitou exames periciais e aguarda a recuperação de Cícero para esclarecimentos.

