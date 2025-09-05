Atropelamento deixa quatro pessoas feridas no Centro

Segundo informações, duas jovens de 17 anos atravessavam a Rua São Joaquim, quando foram atingidas por uma motocicleta conduzida por um homem de 25 anos, que levava na garupa sua namorada, de 21. O local possui semáforo.

Com o impacto, todos ficaram feridos. O condutor da moto sofreu possível fratura no nariz, escoriações pelo corpo e trauma em uma das pernas. A passageira apresentou escoriações e trauma em perna. Já as duas pedestres sofreram escoriações no rosto e trauma em membros inferiores.

As vítimas foram socorridas pelas equipes do SAMU e da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhadas para a Santa Casa de São Carlos.

Na noite desta sexta-feira (5), um atropelamento foi registrado no cruzamento da Rua São Joaquim com a Rua Marechal Deodoro, no Centro de São Carlos, resultando em quatro vítimas.