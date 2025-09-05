(16) 99963-6036
Segurança

Atropelamento deixa quatro pessoas feridas no Centro

05 Set 2025 - 21h39Por Jessica
Atropelamento deixa quatro pessoas feridas no Centro - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino
Na noite desta sexta-feira (5), um atropelamento foi registrado no cruzamento da Rua São Joaquim com a Rua Marechal Deodoro, no Centro de São Carlos, resultando em quatro vítimas.
 
Segundo informações, duas jovens de 17 anos atravessavam a Rua São Joaquim, quando foram atingidas por uma motocicleta conduzida por um homem de 25 anos, que levava na garupa sua namorada, de 21. O local possui semáforo.
 
Com o impacto, todos ficaram feridos. O condutor da moto sofreu possível fratura no nariz, escoriações pelo corpo e trauma em uma das pernas. A passageira apresentou escoriações e trauma em perna. Já as duas pedestres sofreram escoriações no rosto e trauma em membros inferiores.
 
As vítimas foram socorridas pelas equipes do SAMU e da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhadas para a Santa Casa de São Carlos.

