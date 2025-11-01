(16) 99963-6036
Através de desenho feito em caderno escolar, criança denuncia abusos cometidos pelo bisavô

01 Nov 2025 - 11h50Por Erika
Através de um desenho feito por uma menina de 9 anos em seu caderno da escola, durante a aula, foi possível identificar que ela vinha sendo vítima de abusos sexuais, cometidos por seu bisavô, um idoso de 83 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado pela mãe da vítima, uma representante da escola estadual onde a menina estuda, entrou em contato solicitando que ela fosse até lá, onde lhe foi revelado que durante a aula, a criança havia feito em seu caderno, um desenho da genitália feminina, com um objeto apontando para ela. Ao ser questionada, a menor acabou confessando os abusos cometidos por seu bisavô.

A mãe relatou que em alguns dias da semana era o acusado que pegava a vítima na escola e a levava para a casa dele, até que ela fosse buscar. Era nessas ocasiões que ele levava a menina a um porão existente na residência e, sem o conhecimento de sua esposa, cometia os abusos.

Ao saber dos fatos, a genitora da vítima foi até a casa do acusado, que negou tudo e deu desculpas evasivas.

Ela registrou um boletim de ocorrência por estupro de vulnerável no plantão policial e a partir daí, foi solicitado um exame de corpo de delito para a verificação de conjunção carnal, ato libidinoso e pesquisa de PSA/Esperma.

O caso segue sendo investigado.

