Atentado que chocou São Carlos há 11 anos segue sem julgamento

O caso Júnior Novaes, que abalou São Carlos e região há 11 anos, continua sem desfecho e segue suspenso até o momento. Depois que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) negou, em 25 de janeiro, um habeas corpus impetrado pela empresária M.P.P.B. — acusada de, há dez anos, em fevereiro de 2014, mandar matar seu ex-marido, o empresário José Novaes Júnior, então com 55 anos — ficou definido que ela irá a júri popular, mas ainda não há qualquer prazo para que isso aconteça.

Um júri popular chegou a ser marcado para 7 de outubro do ano passado, mas, no final de setembro, os advogados da empresária conseguiram uma liminar suspendendo a sessão. O processo tramita na Primeira Vara Criminal.

OUTROS ENVOLVIDOS – Em 2018, também em júri popular, foi condenado o ex-policial militar que estava preso desde novembro de 2014. Ele mantinha um relacionamento com M.P.P.B. No decorrer do processo judicial e dos julgamentos, eles terminaram o relacionamento.

Em novembro de 2016, outros dois homens foram julgados pela tentativa de homicídio. Um deles, que efetuou os disparos, foi condenado a 10 anos de prisão, e o outro a 8 anos. O quarto acusado de participar do crime chegou a ser detido, mas está foragido desde que foi colocado em liberdade.

RÉ PODE SE AUSENTAR – Mesmo com a definição de uma sessão do júri popular, existe a possibilidade de a ré, a empresária M.P.P.B., não comparecer ao julgamento, pois ela mudou-se para a Europa e vive parte do tempo na Itália e parte na Espanha. Caso compareça e seja condenada pelo crime de tentativa de homicídio, poderá deixar o Fórum Criminal já algemada e presa.

Após extensa investigação, o delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), Gilberto de Aquino, ressaltou, em novembro de 2014, que o crime teria sido motivado por dinheiro.

O CRIME

José Novaes Júnior, então com 54 anos, foi alvejado por nove tiros na tarde de 7 de fevereiro de 2014, quando saía de sua empresa, localizada na Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), no distrito de Água Vermelha.

Por volta de 12h30 daquela sexta-feira, José Novaes Júnior deixava o local com a esposa e a filha de 19 anos em um carro, quando um homem apareceu e efetuou 11 disparos. Nove deles atingiram Novaes. A filha e a esposa não ficaram feridas, mas o pistoleiro tinha ordens de acabar com a vida das duas. Em seguida, o suspeito fugiu com um cúmplice em outro veículo.

A esposa assumiu o volante e levou o marido para a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em São Carlos. Ele recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado ao hospital.

COM MAIS FÉ EM DEUS – Mais de uma década após ser vítima da tentativa de execução, o empresário José Novaes Júnior afirma acreditar estar vivo “por um milagre”. Ele relata carregar algumas sequelas do atentado, mas se diz feliz por poder continuar sua vida ao lado da família.

“Aumentei minha fé em Deus e, embora meu aniversário de nascimento seja no dia 6 de fevereiro, passei a comemorar no dia 7 de fevereiro. Em 7 de fevereiro de 2018, Deus me deu um grande presente, que foi mais um filho, o Benjamin, que hoje tem seis anos”, comenta.

O empresário afirma que três tiros atingiram o peito, dois o braço, um a garganta, outro o abdômen, um o relógio e outro ficou alojado no cinto de segurança. “Com tudo isso, só estou vivo por milagre.”

TRISTEZA – O empresário vê com muita tristeza a tentativa de execução que sofreu, tudo, segundo ele, motivado por dinheiro.

“É muito triste saber que, segundo os atiradores, quem os contratou para me matar foi minha ex-esposa e o então marido dela. A gente nunca acha que uma pessoa com quem você conviveu e com quem tem dois filhos possa fazer uma coisa tão horrenda, que é tentar tirar a vida de alguém”, destacou.

Ele confirmou que, quando o julgamento ocorrer, fará questão de acompanhá-lo presencialmente e que deseja que a Justiça seja feita. “Se ela tiver culpa, que seja condenada; e se for inocente, que seja inocentada”, conclui.

