Atendente registra BO após problema com celular em loja de assistência técnica

Celular - Crédito: © Tânia Rêgo/Agência Brasil

Uma atendente registrou um boletim de ocorrência, relatando problemas com o conserto de seu celular em uma empresa de São Carlos. A ocorrência, registrada como fato não criminal, aconteceu na manhã de quinta-feira (4)

Segundo o relato da jovem, ela levou seu aparelho celular à assistência para trocar apenas a bateria. Ao buscar o dispositivo, percebeu que o auto-falante estava danificado. A cliente retornou à loja para relatar o problema e foi informada de que o aparelho seria aberto novamente para verificação.

Após a nova avaliação, os responsáveis pela assistência técnica afirmaram que o celular já havia sido entregue com o defeito no alto-falante. A jovem contestou a alegação, alegando ter provas de que o aparelho estava funcionando normalmente antes do serviço prestado. Ela ainda informou que os funcionários chegaram a utilizar sua senha pessoal para testes e prometeram a devolução do aparelho no mesmo dia, o que não ocorreu.

Leia Também