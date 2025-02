Atenção: Ladrão está furtando cadeados na região do Alvorada e Jardim Bandeirantes

Compartilhar no facebook

A onda de furtos na região do Jardim Bandeirantes e Jardim Alvorada tem preocupado comerciantes e moradores. Ladrões estão levando cadeados de estabelecimentos e residências, gerando insegurança na comunidade.

Na Rua Dr. Fabiana Porto Morasco, no Jardim Alvorada, câmeras de segurança flagraram um criminoso danificando o cadeado da grade de um estabelecimento comercial. Pouco tempo depois, na Rua Miguel João, o mesmo indivíduo furtou o cadeado da grade de proteção do medidor de água. De acordo com um dos proprietários, três cadeados foram furtados nos últimos dias.

A suspeita é de que os cadeados estejam sendo vendidos em ferros-velhos, possivelmente para a aquisição de entorpecentes. O aumento desses furtos preocupa comerciantes, que pedem por mais segurança e patrulhamento na região para coibir essas ações criminosas.

