Catalisador de carro é furtado em frente ao HU-UFSCar

Uma funcionária do Hospital Universitário da UFSCar registrou ocorrência após ter o catalisador de seu carro furtado enquanto o veículo estava estacionado na rua Luís Vaz de Camões, em frente ao hospital, no dia 20 de agosto de 2025.
Segundo relatado, por volta das 9h30 a funcionária estacionou o carro Renault Sandero, prata, ano 2011, na via. Ao retornar para casa, às 18h30, percebeu que o veículo apresentava um barulho incomum no escapamento, mas acreditou, a princípio, tratar-se de um defeito mecânico simples.
O carro permaneceu guardado na garagem até a volta de seu pai, no dia 24, quando foi constatado que o catalisador havia sido serrado e furtado. A vítima informou que possui imagens que comprovam o crime e solicitou providências para identificar os responsáveis e evitar novos furtos na região.