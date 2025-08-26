(16) 99963-6036
terça, 26 de agosto de 2025
Segurança

Catalisador de carro é furtado em frente ao HU-UFSCar

25 Ago 2025 - 15h15Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Catalisador de carro é furtado em frente ao HU-UFSCar -

Uma funcionária do Hospital Universitário da UFSCar registrou ocorrência após ter o catalisador de seu carro furtado enquanto o veículo estava estacionado na rua Luís Vaz de Camões, em frente ao hospital, no dia 20 de agosto de 2025.

Segundo relatado, por volta das 9h30 a funcionária estacionou o carro Renault Sandero, prata, ano 2011, na via. Ao retornar para casa, às 18h30, percebeu que o veículo apresentava um barulho incomum no escapamento, mas acreditou, a princípio, tratar-se de um defeito mecânico simples.

O carro permaneceu guardado na garagem até a volta de seu pai, no dia 24, quando foi constatado que o catalisador havia sido serrado e furtado. A vítima informou que possui imagens que comprovam o crime e solicitou providências para identificar os responsáveis e evitar novos furtos na região.

Leia Também

SAMU é acionado para socorrer aluno vítima de agressão no Arlindo Bittencourt
Lesão corporal 11h24 - 26 Ago 2025

SAMU é acionado para socorrer aluno vítima de agressão no Arlindo Bittencourt

Dois homens são presos em flagrante tentando furtar fios no Centro de São Carlos
Segurança08h40 - 26 Ago 2025

Dois homens são presos em flagrante tentando furtar fios no Centro de São Carlos

Homem furta perfumes em loja no Centro
Segurança08h34 - 26 Ago 2025

Homem furta perfumes em loja no Centro

Idosa perde mais de R$ 13 mil após cair em golpe ao usar caixa eletrônico
Segurança08h27 - 26 Ago 2025

Idosa perde mais de R$ 13 mil após cair em golpe ao usar caixa eletrônico

Força Tática prende homem por tráfico de drogas no Antenor Garcia
Segurança06h22 - 26 Ago 2025

Força Tática prende homem por tráfico de drogas no Antenor Garcia

Últimas Notícias