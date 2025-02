Assalto termina em troca de tiros entre PM e suspeitos na região do Ipanema em São Carlos

Viatura Comando Força Patrulha -

Na madrugada desta quarta-feira (19), policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de tentativa de furto em uma obra de ampliação da empresa RUMO, entre São Carlos e Ibaté. Segundo informações, indivíduos estariam tentando subtrair maquinários do local.

Ao chegarem à área, os policiais encontraram outra guarnição da PM já presente. Durante a abordagem a um veículo suspeito, um dos policiais se abrigou e se identificou, ordenando que os ocupantes saíssem do carro. No entanto, um disparo foi efetuado da direção das equipes, levando um dos policiais a reagir com três tiros de fuzil.

Os suspeitos fugiram em alta velocidade, perderam o controle do veículo e colidiram contra um barranco. Em meio à escuridão, conseguiram escapar a pé. Cerca de 50 minutos depois, um vigia contratado para a segurança do local relatou aos policiais que estava dentro de seu veículo – um VW/Gol vermelho – quando dois indivíduos armados se aproximaram. Temendo pela própria segurança, ele conseguiu sair do carro pela janela antes que os criminosos tomassem posse do veículo e fugissem.

A perícia técnica foi acionada e compareceu ao local para os procedimentos necessários. Após os trabalhos periciais, o veículo foi devolvido à vítima.

