Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Na tarde desta terça-feira (24), uma árvore de grande porte caiu sobre um veículo na rua Ernesto Pereira Lopes, no Jardim Embaré, em São Carlos.

No momento do incidente, chovia intensamente na região, o que pode ter contribuído para a queda da árvore. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar a remoção da árvore e liberar o trânsito no local.

Leia Também