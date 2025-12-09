(16) 99963-6036
Árvore cai sobre veículo no Parque Delta após forte chuva

09 Dez 2025 - 15h57Por Da redação
Árvore cai sobre veículo no Parque Delta após forte chuva - Crédito: Maycon Maximiano Crédito: Maycon Maximiano

 

Na tarde desta terça-feira, dia 9, uma árvore do tipo chorão caiu sobre um veículo Fiat Palio na Rua Conde Roland von Faber Castel, no Parque Delta, durante a forte chuva que atingiu a cidade.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para retirar a árvore que ficou sobre o automóvel. O carro sofreu danos no teto e na lateral devido ao impacto da queda.

Felizmente, ninguém ficou ferido.

