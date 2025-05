Armado com facão, neto causa incômodos a avô em Ribeirão Bonito

Compartilhar no facebook

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de dano e apreensão de objeto foi registrado na CPJ no início da madrugada desta sexta-feira, 8, e teria ocorrido por volta das 21h30 em uma casa na rua Domingos de Almeida, no Jardim Centenário, em Ribeirão Bonito, onde um neto de 30 anos, armado com um facão, estaria causando incômodos a seu avô, de 79 anos.

PMs que atenderam a ocorrência, apuraram que uma testemunha teria solicitado a presença dos policiais pois havia um homem armado com facão. No primeiro atendimento, o suspeito foi abordado, mas estaria desarmado, sendo orientado a deixar o local.

Os policiais continuaram a patrulhar a região e momentos depois retornaram ao endereço e foram solicitados pela vítima e por um popular, com a informação de que o acusado estaria no quintal da casa com um facão.

Os PMs foram até a moradia e abordaram o suspeito que estaria alterado. De acordo com a vítima, ele seria dependente químico e pediu dinheiro para a compra de entorpecentes e que teria causado danos em sua casa.

Diante dos fatos, neto e avô foram encaminhados à CPJ para as deliberações de praxe, já que a vítima não quer procedimentos criminais contra o neto e requereu apenas medidas protetivas.

