Arma roubada de GCM durante assalto em São Carlos é recuperada pela Força Tática

Uma operação conjunta entre as equipes de Força Tática de São Carlos e Araraquara resultou na recuperação de uma arma pertencente à Guarda Civil Municipal (GCM), roubada durante o assalto à subestação da CPFL no bairro Parque Douradinho, em São Carlos.

Após receberem informações de que suspeitos envolvidos no crime estariam reunidos no condomínio 03 do CDHU, em São Carlos, equipes da Força Tática e da ROCAM iniciaram diligências no local. Durante a operação, um homem de 27 anos foi abordado e, em conversa com os policiais, afirmou não ter participado diretamente do roubo, mas confessou que acompanhou outro indivíduo até um lava-rápido no bairro Selmi Dei, em Araraquara, onde, segundo ele, seria feita a entrega de parte dos cabos de cobre furtados.

Com base nessas informações, foi deflagrada uma Operação Saturação envolvendo a Força Tática do 38º e do 13º Batalhões da PM, com o objetivo de localizar o armamento e demais materiais subtraídos da GCM durante o crime. Diversas abordagens e averiguações foram realizadas na região do Selmi Dei.

Posteriormente, uma ocorrência foi despachada via COPOM informando que o armamento da GCM havia sido encontrado. A arma estava intacta, acompanhada de um carregador e 18 munições.

Além da arma, os criminosos levaram documentos, celular, cartões bancários e diversos materiais elétricos avaliados em centenas de milhares de reais, entre eles entre 10 e 12 bobinas de cabo de cobre e ferramentas. Os criminosos usaram um caminhão Ford F-4000 e o Corsa da vítima para a fuga. A suspeita é de que o grupo tinha informações privilegiadas sobre o local e a presença de segurança armado.

Horas após o roubo, parte do material subtraído e o veículo utilizado no crime foram localizados pela Guarda Municipal na manhã da própria quinta-feira (10). O GM Corsa Super foi encontrado abandonado em meio a árvores na rua Buenos Aires, no bairro Parque Primavera, em São Carlos. Segundo a GCM, uma denúncia anônima levou à localização do carro, que estava com um dos pneus danificados e a tampa traseira amassada, possivelmente por tentativa de arrombamento com pé de cabra.

Dentro do automóvel, foram encontradas diversas ferramentas e aproximadamente 200 quilos de cabos de cobre, parte do material roubado da obra. O local foi isolado para perícia da Polícia Científica, com apoio da DEIC de Ribeirão Preto, que realizou buscas por vestígios e impressões digitais. O carro e os materiais foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde a ocorrência foi formalizada.

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos segue à frente das apurações.

