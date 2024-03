Arma falha durante assalto e comerciante é agredido no Planalto Verde

Viatura Polícia Militar no Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um assalto que ocorreu na manhã de quinta-feira, 14, na rua Taynara G. Pereira, no Planalto Verde, foi registrado pela vítima, um comerciante de 48 anos nesta quarta-feira, 20, em boletim de ocorrência na CPJ.

A vítima narrou às autoridades policiais que o criminoso, utilizando capacete e uma máscara facial, armado com um revólver, entrou no seu estabelecimento comercial e fez ameaças de morte. Porém a fala do bandido era confusa e incompreensível, o que causou sua irritação. Ele chegou a fazer um disparo, mas a arma falhou. O bandido quebrou um vidro do balcão, bandejas de ovos e não satisfeito, jogou o comerciante no chão e passou a agredi-lo com chutes no estômago. Em seguida, se apoderou do dinheiro do caixa e dois litros de pinga e fugiu em seguida.

