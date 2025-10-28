Árbitro é agredido durante partida de Futsal em São Carlos; veja vídeo

Uma partida válida pela Taça São Carlos de Futsal, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos (LDSC), terminou em confusão e agressões a um árbitro na noite desta segunda-feira (27), no ginásio Milton Olaio Filho.

A situação gerou tumulto e a partida precisou ser encerrada antes do previsto. Não há informações oficiais sobre feridos e a motivação das agressões.

Nas redes sociais, a LDSC publicou uma nota oficial informando que, por ora, não irá comentar os fatos. O posicionamento afirma que o caso será avaliado para a tomada de eventuais medidas disciplinares:

“A Liga Desportiva de São Carlos (LDSC) informa que não se pronunciará, neste momento, sobre os fatos ocorridos durante a partida da Taça São Carlos de Futsal, realizada nesta data. Após a devida análise e avaliação dos acontecimentos, serão adotadas as medidas e procedimentos cabíveis, conforme o regulamento e as normas da competição.”

