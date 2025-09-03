(16) 99963-6036
quarta, 03 de setembro de 2025
Segurança

Árbitros relatam agressões e ameaças em partida de futebol amador em São Carlos

03 Set 2025 - 09h03Por Da redação
Estádio Luisão - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraEstádio Luisão - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um árbitro de 49 anos registrou boletim de ocorrência após ser alvo de ofensas verbais e agressões físicas ao término de uma partida de futebol amador realizada no último domingo (31), no Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos.

De acordo com o relato, o jogo entre duas equipes da cidade terminou empatado em 1 a 1. Após o apito final, o técnico e o auxiliar técnico de um dos times teriam iniciado uma série de xingamentos e ameaças contra a equipe de arbitragem.

Na sequência, o auxiliar técnico agrediu fisicamente o árbitro principal com chutes e empurrões. Os dois árbitros assistentes, de 42 e 45 anos, também foram atingidos.

O caso foi registrado eletronicamente na Polícia Civil.

