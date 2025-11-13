(16) 99963-6036
quinta, 13 de novembro de 2025
São João Batista

Após ser agredido com pedradas, homem é socorrido em estado gravíssimo em São Carlos

13 Nov 2025 - 18h20Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Após ser agredido com pedradas, homem é socorrido em estado gravíssimo em São Carlos - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta quinta-feira (13), um homem de 40 anos foi brutalmente agredido com pedradas na cabeça no bairro São João Batista, em São Carlos. Ele sofreu um traumatismo craniano grave, com afundamento de crânio, e precisou ser intubado ainda no local.

A Guarda Municipal foi acionada após moradores presenciarem dois indivíduos agredindo o homem com um bloquete. Ao chegarem ao campo do bairro, os guardas encontraram a vítima caída inconsciente em uma poça de sangue, mas os autores da agressão já haviam fugido.

Segundo relatos de vizinhos, momentos antes de ser atacado, o homem teria agredido uma mulher. Testemunhas afirmam que ele tentou enforcar a vítima com as mãos e, em seguida, tentou puxar a língua da mulher utilizando um alicate, o que teria motivado a reação violenta de terceiros.

Três equipes de emergência foram mobilizadas para o atendimento: a Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU, o Resgate do Corpo de Bombeiros e a motolância. A vítima foi encaminhada em estado gravíssimo para a Santa Casa de São Carlos.

Moradores da região denunciaram à reportagem que o vestiário onde o homem caiu está abandonado e sendo utilizado por usuários de drogas e moradores de rua. O local fica ao lado do campo onde funciona uma escolinha de futebol para crianças. A comunidade pede providências urgentes da Prefeitura para evitar novos episódios de violência e garantir a segurança das crianças que frequentam o espaço.

Leia Também

Mulher cai em córrego e sofre ferimentos na cabeça
Segurança18h35 - 13 Nov 2025

Mulher cai em córrego e sofre ferimentos na cabeça

38&ordm; Batalhão da PM recebe Prêmio Polícia Militar da Qualidade em Grau Bronze
Reconhecimento16h30 - 13 Nov 2025

38º Batalhão da PM recebe Prêmio Polícia Militar da Qualidade em Grau Bronze

Jovem é detido após matar o próprio cachorro com golpes de faca em São Carlos
Cidade Aracy 16h01 - 13 Nov 2025

Jovem é detido após matar o próprio cachorro com golpes de faca em São Carlos

Simulado de acidente aéreo mobiliza equipes de resgate no Aeroporto de São Carlos
Segurança10h58 - 13 Nov 2025

Simulado de acidente aéreo mobiliza equipes de resgate no Aeroporto de São Carlos

Mulher cai em golpe e tem cartão clonado em São Carlos
Segurança08h22 - 13 Nov 2025

Mulher cai em golpe e tem cartão clonado em São Carlos

Últimas Notícias