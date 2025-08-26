Aposentado transfere dinheiro por engano via Pix e não consegue reaver valor

PIX - Crédito: Agência Brasil

Um aposentado de 61 anos registrou boletim de ocorrência em São Carlos após realizar, por engano, uma transferência via Pix de R$ 420 para uma chave errada. O caso ocorreu na manhã de quinta-feira (21), no bairro Santa Felícia, e foi comunicado à Polícia Civil no dia seguinte.

Segundo o registro, o homem pretendia enviar o dinheiro para a filha, mas digitou incorretamente o número da chave Pix, que se diferenciava apenas no último dígito. O valor acabou sendo destinado a outra pessoa, que teria se recusado a devolver a quantia, mesmo após os pedidos feitos pela vítima.

O dinheiro, de acordo com o boletim, seria usado para a compra de medicamentos. Após diversas tentativas de contato sem sucesso, o aposentado decidiu registrar a ocorrência pela Delegacia Eletrônica.

Leia Também