Aposentado tem grande prejuízo ao ser vítima de golpe

Um aposentado de 64 anos foi vítima de um estelionato nesta segunda-feira, 29 e no dia seguinte, foi até a CPJ registrar queixa-crime. Ele reside no Lagoa Dourado, no Broa.

A vítima relatou às autoridades policiais que recebeu uma mensagem em seu celular, do banco onde possui conta, que teria ocorrido um pagamento de R$ 2.550,00 em sua conta, através de uma compra efetuada em uma loja.

Ao ver tal SMS, entrou em contato com a atendente através de um número fornecido e atendente pediu que olhasse seu aplicativo, a parte de empréstimos e passava simultaneamente instruções. A vítima, sem saber o que fazia, fez empréstimos nos valores de R$ 50.846,18 e R$ 6.543,48 e ainda crédito no cartão consignado nos valores de R$ 3.080,00 e R$ 3.780,00. Após as transações, o atendente pediu que olhasse seu extrato, afirmando que havia valores dos empréstimos que deveriam ser devolvidos e pediu que fizesse dois PIXs que totalizaram R$ 20 mil. Teria sido ainda agendado uma terceira transação para o dia 30 (terça). Porém, no mesmo dia, ele viu na TV sobre golpe parecido e procurou seu banco, quando soube que caiu no golpe. O crime foi registrado na CPJ.

