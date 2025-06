Aposentado é agredido e ameaçado de morte após desentendimento em São Carlos

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um aposentado foi agredido e ameaçado de morte após uma desavença com o proprietário de uma horta localizada nos fundos de sua residência, no bairro Jardim Bicão, em São Carlos. O caso foi registrado no dia 19 de maio e comunicado às autoridades policiais em 23 de junho.

De acordo com o registro, a vítima relata que vinha sendo ameaçada desde dezembro do ano passado por um homem que o acusava de roubar sua propriedade. O agressor teria invadido a residência da vítima, desferido socos no rosto e no corpo, causando sangramento no nariz e na boca, inchaço no olho e dores nas costelas e nas costas por vários dias. O aposentado não reagiu às agressões.

As ameaças continuaram e, no dia 19 de maio, o agressor teria abordado a mãe da vítima para reforçar as ameaças de morte, causando medo e insegurança à família. O caso foi registrado como lesão corporal e ameaça.

