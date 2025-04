Aposentada sofre corte na perna ao ir ao circo e registra BO

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma moradora de São Carlos registrou um boletim de ocorrência relatando um acidente que sofreu nas dependências de um circo, localizado na Avenida Getúlio Vargas.

O caso aconteceu no último dia 6 de abril, por volta das 14h30, quando a aposentada de 68 anos, se dirigia com familiares ao circo para assistir a um espetáculo. Ao caminhar pelo local, a mulher acabou se ferindo após ser atingida por uma barra de ferro enferrujada, fixada no chão e de difícil visualização. O impacto causou uma perfuração de cerca de 10 centímetros na perna direita da mulher.

Ela foi encaminhada à UPA da Vila Prado, onde recebeu atendimento médico, levou pontos e foi medicada com antibióticos e vacina antitetânica. Por recomendação médica, a aposentada precisou entrar em repouso absoluto e relatou estar temporariamente impossibilitada de realizar suas atividades domésticas.

Leia Também