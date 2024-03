Após tentar furtar loja, homem cai do muro e é detido pela PM

Plantão Policial -

Literalmente “deu ruim” para um homem de 41 anos, acusado de tentar furtar uma galeria de lojas na rua Santa Cruz, na Vila Monteiro, em São Carlos. O crime teria ocorrido por volta das 2h desta madrugada, 5.

Consta em boletim de ocorrência que o alarme de uma galeria de lojas disparou e vizinhos acionaram a PM que foi ao local e constatou que a cerca elétrica estaria danificada. Como não tinha acesso e havia ruídos no interior do estabelecimento, policiais entraram em contato com a próprietária de 39 anos.Com isso tiveram acesso ao interior do imóvel e abordaram o suspeito que estava escondido e apresentava lesões no rosto e nas mãos.

Indagado, o acusado confessou que ele e mais dois comparsas iriam furtar a loja e chegaram a arremessar uma pedra, porém o vidro da janela não quebrou e o alarme disparou. Com a aproximação da viatura, os comparsas fugiram pelos fundos. entretanto, ele se machucou na concertina e caiu do muro. Uma mochila com alicate e chaves de fendas que estava com o ladrão foi apreendida.

Detido, o criminoso foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante por tentativa de furto e recolhido ao centro de triagem.

